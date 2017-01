Netanyahu opnieuw verhoord over cadeau's

ANP Netanyahu opnieuw verhoord over cadeau's

JERUZALEM - De Israëlische politie heeft premier Benjamin Netanyahu donderdag voor een tweede keer deze week ondervraagd in een corruptieonderzoek. Het verhoor vond plaats in Netanyahu's residentie in Jeruzalem en duurde vijf uur. Het ging over de verdenking van het accepteren van dure cadeaus en gunsten van zakenlieden.

Door ANP - 6-1-2017, 2:06 (Update 6-1-2017, 2:06)

Het onderzoek strekt zich uit naar Netanyahu's vermeende aannemen van cadeaus's en ging ook nog over een andere dossier. Daar kunnen op dit moment geen verdere details van naar buiten worden gebracht, om het onderzoek niet te verstoren, zo liet de politie weten. De politie voegde er nog aan toe dat nog een verdachte was gehoord, maar maakte de identiteit van de persoon niet bekend.

Netanyahu heeft de aantijgingen herhaaldelijk afgedaan als volslagen onzin en heeft zijn politieke tegenstanders gezegd dat ze niet moeten rekenen op zijn val.