Londen overschrijdt smognorm 2017 in 5 dagen

LONDEN - Londen heeft de luchtvervuilingsnormen voor 2017 in de eerste vijf dagen van dit jaar op sommige plaatsen al overschreden.

Door ANP - 6-1-2017, 14:46 (Update 6-1-2017, 14:46)

Volgens de wet mag de hoeveelheid giftige stikstofdioxide maximaal achttien keer per jaar meer dan 200 microgram per kubieke meter zijn. Die norm werd donderdagavond al overschreden in het centrum van Londen, net ten zuiden van de Theems. Naar verwachting zullen andere drukke straten in de Britse hoofdstad snel volgen. Het drukke verkeer op straten als Oxford Street, Kings Road en de Strand zorgden vorig jaar ook al voor honderden overschrijdingen van de norm.

Vervuiling door stikstofdioxide zorgt in Londen jaarlijks voor de voortijdige dood van circa 9500 mensen. Parlementariërs noemden de vervuiling vorig jaar al ,,een ramp voor de volksgezondheid''.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft maatregelen beloofd en een verdubbeling van de middelen naar meer dan een miljard euro. Twee landelijke plannen zijn echter eerder op wettelijke gronden terug naar de tekentafel verwezen.

De vervuiling wordt vooral veroorzaakt door dieselwagens. Bij bushaltes, metrostations en langs wegen wordt een waarschuwingssysteem tegen luchtvervuiling aangelegd.

De directeur van het Britse Longfonds noemde de vroege overschrijding van de norm schokkend. ,,De combinatie van de grote hoeveelheid luchtvervuiling en de lage temperaturen vormen een ernstig risico voor mensen met een longaandoening en kan de gezondheid van ons allemaal aantasten'', zei ze tegen The Guardian.