ANP Sneeuw en vorst tot in Zuid-Italië

ROME - In Italië wordt gesproken van een heuse Driekoningensneeuwstorm. Het noorden is wel gewend aan winterweer, maar nu zucht ook de rest van het mediterrane land onder ijzige temperaturen en sneeuwval. In Rome duikt de temperatuur onder het vriespunt en de Vesuvius bij Napels is bedekt met een laag sneeuw. Zelfs op de Eolische eilanden tussen Sicilië en het vasteland zijn sneeuwvlokken neergedwarreld, meldde persbureau ANSA vrijdag.

Door ANP - 6-1-2017, 17:35 (Update 6-1-2017, 17:35)

Door het slechte weer op zee bleven de veerboten van en naar deze en andere Italiaanse eilanden aan de kade. In Avenillo, ten oosten van Napels, kwam een 44-jarige dakloze om het leven door de kou. In het zuidelijke Bari, de hoofdstad van de regio Apulië, lag zo'n 15 centimeter sneeuw.

De uitzonderlijke kou en neerslag hebben her en der het treinverkeer platgelegd. Ook op de wegen ontstonden problemen.