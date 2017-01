Michelle Obama bij afscheid: houd moed

WASHINGTON - Op emotionele wijze heeft Michelle Obama vrijdag afscheid genomen als First Lady. ,,Het was de grootste eer van mijn leven om jullie First Lady te zijn. Ik hoop dat ik jullie trots heb gemaakt'', zei ze met tranen in haar ogen. In haar laatste toespraak 'in functie' sprak ze vooral jonge Amerikanen moed in.

Door ANP - 6-1-2017, 20:41 (Update 6-1-2017, 20:41)

,,Weet dat dit land van jullie is, jullie allemaal, van iedere achtergrond en levenswandel'', zei Obama. ,,Als je ouders immigranten zijn, weet dan dat je deel uitmaakt van een trotse Amerikaanse traditie: de inbreng van nieuwe culturen, talenten en ideeën, generatie na generatie, die ons het beste land op aarde hebben gemaakt.''

De vertrekkende First Lady hield haar laatste speech op het Witte Huis ten overstaan van een groep leraren. Ze sprak over ,,de kracht van hoop, het geloof dat iets beters altijd mogelijk is als je bereid bent ervoor te werken en te vechten'' en riep jongeren op ,,niet bang te zijn'', maar hoop te houden en te volharden.