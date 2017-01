Oostenrijk wil hoofddoekverbod voor ambtenaar

WENEN - Ambtenaren en docenten mogen geen hoofddoek meer dragen als zij in functie zijn. Dat is de kern van een wet die de Oostenrijkse minister van Integratie Kurz gaat indienen bij het parlement. Kurz (ÖVP) heeft de wet samen met de staatssecretaris Muna Duzdar (SPÖ) opgesteld. Duzdar heeft zelf een Arabische achtergrond en is moslim.

7-1-2017

Als de wet wordt aangenomen, is deze strenger dan dergelijke wetten in Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk is alleen een boerka verboden en in Duitsland hield de hoogste rechter een verbod op hoofddoeken in de klas tegen.

Kruizen en andere katholieke uitingen blijven overigens wel toegestaan omdat ,,Oostenrijk een overwegend katholiek land is en deze kruisbeelden horen bij de historisch gegroeide cultuur", zo laat de minister weten.

In maart adviseerde het Europese Hof van Justitie bedrijven die een hoofddoekverbod willen instellen dat te laten samengaan met een algeheel verbod op religieuze symbolen.