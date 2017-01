Amri kocht wapen mogelijk in Zwitserland

ANP Amri kocht wapen mogelijk in Zwitserland

BERLIJN - Anis Amri kocht het wapen dat hij in Berlijn gebruikte om een vrachtwagen te kapen mogelijk in Zwitserland. Met die vrachtwagen reed de Tunesiër op 19 december in op bezoekers van een kerstmarkt in Berlijn, waardoor twaalf mensen hun leven verloren.

Door ANP - 7-1-2017, 13:47 (Update 7-1-2017, 13:47)

Asielzoeker Amri kwam zelf vier dagen later om in een voorstad van Milaan tijdens een vuurgevecht met de politie.

Uit onderzoek is gebleken dat de aanslagpleger voor het drama in Berlijn meerdere keren uitstapjes naar Zwitserland maakte. De Duitse justitie denkt dat er veel voor te zeggen is dat Anis Amri het wapen in Zwitserland op de kop wist te tikken. De Duitse justitie onderzoekt samen met Zwitserse collega's de handel en wandel van de terrorist.

Het Openbaar Ministerie in Zwitserland weigert echter concreet commentaar op de zaak. ,,Er wordt onderzoek uitgevoerd naar onbekende personen op basis van informatie uit het buitenland", zo luidde zaterdag het algemene commentaar. Die info heeft wel te maken met Amri, aldus het OM.