Bomaanslag op markt in Bagdad

BAGDAD - Een zware explosie van een bomauto bij een groentemarkt in de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft zondagochtend aan minstens twaalf mensen het leven gekost. Zeker vijftig andere bezoekers raakten gewond.

Door ANP - 8-1-2017, 8:22 (Update 8-1-2017, 8:22)

Dat hebben de politie en medische bronnen bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

De ontploffing vond plaats in het oosten van de stad, in het voornamelijk sjiitische district Jamila. De afgelopen week zijn er diverse aanslagen in Bagdad gepleegd, waarbij tientallen mensen het leven lieten. Enkele van deze aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat.