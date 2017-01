Zelfs Russen kijken op van koude

MOSKOU - De overval die de ijskou op Europa pleegt is op sommige plekken zo hevig dat zelfs de Russen, die wel wat gewend zijn, erdoor worden verrast. In de hoofdstad Moskou stopte de thermometer in de nacht van zaterdag op zondag pas bij min 28 graden.

Door ANP - 8-1-2017, 10:30 (Update 8-1-2017, 10:30)

In het dorp Klin even ten noordwesten van Moskou werd door meteorologen 35,9 graden onder het vriespunt gemeten. Daarmee liggen de temperaturen in het westen van Rusland gemiddeld 15 graden lager dan normaal in deze tijd van de winter.

De koude beïnvloedde vooral het vliegverkeer zondag. Op de grote internationale luchthavens Sjeremetjevo en Domodedovo bij Moskou werden meer dan tachtig vluchten geschrapt. Dat verstoort met name het drukke kerstverkeer. De Russen vieren dit weekeinde Kerstmis.