Slachtoffers aanslag zijn soldaten

JERUZALEM - Een Palestijn heeft zondag in Jeruzalem met een vrachtwagen minstens vier Israëliërs doodgereden. Vijftien anderen raakten gewond, zo meldden hulpverleners ter plaatse. De politie deelde mee dat de slachtoffers soldaten zijn. De doden zijn drie jonge vrouwen en een man.

Door ANP - 8-1-2017, 13:20 (Update 8-1-2017, 13:37)

De dader is volgens diverse media doodgeschoten. Het zou gaan om een Palestijn uit de wijk Dsjabel Mukaber in Jeruzalem. De politie deelde mee dat de chauffeur 'buiten gevecht is gesteld.' Enkele gewonden zitten nog steeds vastgeklemd onder de vrachtwagen.

De chauffeur reed volgens de politie bewust in op de groep soldaten die zojuist uit een autobus was gestapt.

De wijk Armon Hanaziv, waar de aanslag plaatsvond, ligt sinds 1967 in het door Israël veroverde deel van Jeruzalem. De Palestijnen eisen het stadsdeel sindsdien op. Israël beschouwt Jeruzalem als zijn eeuwige, ondeelbare hoofdstad. Sinds de herfst van 2015 is het onrustig in Armon Hanaziv en komen er aanslagen voor.