Groenen: seksdiensten gehandicapten vergoed

BERLIJN - De Groenen in Duitsland willen dat het ziekenfonds seksdiensten voor gehandicapten vergoedt. Dat heeft Elisabeth Scharfenberg van de Groenen gezegd in een interview met de Welt am Sonntag. ,,Financiering van seksdiensten voor gehandicapten is voor mij denkbaar, zegt de politica.

Door ANP - 8-1-2017, 15:26 (Update 8-1-2017, 15:26)

In Duitsland is seks in de zorg een trend. Steeds meer prostituees bieden hun diensten aan gehandicapten aan, er bestaan echter grote kwaliteitsverschillen. Financiering van seksassistenten voor gehandicapten of dementen is niet onomstreden in Duitsland. Sommigen noemen het mensonterend, anderen juist een zegen.

Scharfenberg zegt zich te baseren op Nederland, waar gehandicapten onder bepaalde voorwaarden sekswerkers op kosten van de gemeente kunnen inhuren.