Iraanse oud-president Rafsanjani in ziekenhuis

ANP Iraanse oud-president Rafsanjani in ziekenhuis

TEHERAN - De voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani is zondag in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA.

Door ANP - 8-1-2017, 17:27 (Update 8-1-2017, 17:27)

,,Ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani is een uur geleden in het ziekenhuis in Teheran opgenomen vanwege een hartkwaal," berichtte IRNA, zonder nadere details te geven.

De 82-jarige Rafsanjani is nog steeds een invloedrijk persoon in Iran en het hoofd van de Raad van Geschiktheid en Oordeel, een orgaan dat bedoeld is om geschillen tussen het parlement en de conservatieve toezichthouder de Raad van Hoeders op te lossen.