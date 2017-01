Winterweer zorgt voor chaos en doden in Europa

Door ANP - 8-1-2017, 18:09 (Update 8-1-2017, 18:09)

Veel inwoners van Kreta zagen zondagochtend voor de eerste keer in hun leven sneeuw. Het had voor het laatst veertig jaar geleden gesneeuwd. In het noordelijk deel van de Egeïsche Zee heeft vooral de eilandengroep de Sporaden last van zware sneeuwval. Op het eiland Skopelos viel 's nachts meer dan een halve meter. Op Lesbos bezweken tientallen tenten in een groot vluchtelingenkamp waar 5000 mensen verblijven onder de sneeuwlast.

In Polen kwamen zeker tien mensen om door de kou. De temperatuur daalde in het Oost-Europese land tot onder de min 20 graden. In België overleed een vrachtwagenchauffeur doordat zijn vrachtwagen van de snelweg gleed. In Italië vroren zes daklozen dood. De zware sneeuw en harde wind zorgden in het Zuid-Europese land voor veel vertragingen in het luchtverkeer. Treinen reden niet en wegen waren afgesloten. In Rome bevroren de fonteinen op het Sint-Pietersplein.

Turkish Airlines

Ook de Turkse stad Istanbul gaat gebukt onder zware sneeuwval. Turkish Airlines annuleerde zaterdag zeker 650 vluchten vanuit de havenstad. De koudste plek van Europa is het noorden van Lapland, waar de temperatuur 's nachts zakt tot rond de min 40 graden. Maar ook in Midden-Europa was het afgelopen nacht bitter koud. In twee plaatsen in de Duitse deelstaat Beieren zakte het kwik in de nacht van vrijdag op zaterdag tot min 26 graden Celsius.

De komende dagen verwachten de weerkundigen hogere temperaturen en opnieuw flinke hoeveelheden sneeuw.