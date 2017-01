Rode Kruis zoekt familie van vluchtelingen

ANP Rode Kruis zoekt familie van vluchtelingen

BERLIJN - Het Duitse Rode Kruis heeft het druk met het zoeken naar familieleden van vluchtelingen. De organisatie ontving in 2016 een recordaantal aanvragen voor hereniging. Er meldden zich 2724 vluchtelingen die op zoek zijn naar ouders, kinderen, broers of zussen.

Door ANP - 9-1-2017, 9:37 (Update 9-1-2017, 9:37)

In vergelijking met 2015 gaat het om een toename van liefst 66 procent. Verreweg de meeste aanvragers komen uit Syrië, Afghanistan, Somalië, Eritrea en Irak. Het Rode Kruis wist tot nu toe ongeveer voor de helft van de aanvragers familie te traceren.

Het Rode Kruis in Duitsland meet de toeneming af aan de sterk toegenomen stroom asielaanvragers. Veel mensen die al in 2015 het land binnenkwamen, hebben bovendien een tijdje gewacht met het indien van een verzoek op hereniging omdat ze zich eerst min of meer in Duitsland thuis wilden voelen.