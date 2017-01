Referendum in Turkije mogelijk begin april

ANKARA - Een referendum over een grondwetsherziening in Turkije die president Erdogan meer macht geeft, kan al begin april worden gehouden. Het Turkse parlement spreekt maandag over de voorgestelde wijziging van de grondwet.

Door ANP - 9-1-2017, 11:15 (Update 9-1-2017, 11:15)

Vicepremier Canikli verklaarde maandag dat er achttien tot twintig dagen nodig zijn om het pakket met de voorstellen voor de wetswijziging af te ronden. Het parlement moet daarna over de concrete voorstellen stemmen en direct daarna kan de Turkse bevolking zich in een referendum erover uitspreken.

Erdogan zelf kondigde het referendum al in november aan. Hij wil het volk tevens raadplegen over herinvoering van de doodstraf en toetreding tot de Europese Unie.