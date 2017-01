Trump kiest schoonzoon als adviseur

ANP Trump kiest schoonzoon als adviseur

WASHINGTON - Donald Trump heeft zijn schoonzoon Jared Kushner een belangrijke rol gegeven als adviseur in het Witte Huis. Die gaat zich bezighouden met internationale handelsovereenkomsten en met het Midden-Oosten. Dat heeft een lid van de transitiecommissie maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 9-1-2017, 22:14 (Update 10-1-2017, 0:01)

De nieuwe Amerikaanse president laadt met deze keus de verdenking van vriendjespolitiek op zich. Dat zou in strijd kunnen zijn met de federale wetgeving tegen nepotisme, maar volgens ter zake kundige juristen is dat voor deze functie niet het geval. Trump heeft voor dit soort benoemingen ook geen toestemming nodig van de Senaat. Kushner gaat samenwerken met stafchef Reince Priebus en strateeg Steve Bannon.

De nieuwe baan voor dit ambitieuze familielid kwam niet onverwacht. Kushner (35) is evenals zijn schoonvader een projectontwikkelaar uit New York, wat tevens vragen oproept over mogelijke belangenverstrengeling. Hij is sinds 2009 getrouwd met Trumps oudste dochter Ivanka en was nauw betrokken bij de verkiezingscampagne van de Republikeinse presidentskandidaat.

Het echtpaar verhuist naar Washington, waar Ivanka zich zal concentreren op het gezinsleven. Haar man stopt als topman van Kushner Companies en uitgever van de New York Observer. Hij verbreekt ook alle andere zakelijke banden en heeft beloofd onderwerpen te mijden die kunnen botsen met zijn nog resterende financiële belangen en investeringen.