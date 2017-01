Zwemles Zwitserse moslimmeisjes verplicht

STRAATSBURG - Ouders van moslimmeisjes in Zwitserland mogen verplicht worden hun dochter naar het gemengd schoolzwemmen te sturen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag bepaald in een zaak waarbij moslimouders weigerden hun dochters, die nog niet in de puberteit waren, naar de zwemles te laten gaan.

Door ANP - 10-1-2017, 11:45 (Update 10-1-2017, 11:45)

De Zwitserse overheid weigerde een uitzondering te maken. Het hof stelt dat dit weliswaar op gespannen voet staat met de vrijheid van godsdienst, maar vindt het belangrijker dat migrantenkinderen betrokken blijven bij het integratieproces.

School speelt daarin een belangrijke rol, dus dienen ze overal aan mee te doen. Bovendien doet de overheid niet moeilijk over bijvoorbeeld het dragen van een boerkini tijdens de zwemles, aldus het hof.