ANP Kernreactor Doel automatisch stilgevallen

DOEL - De Belgische kernreactor Doel 4, vlakbij Antwerpen, is dinsdagmiddag stilgelegd. Doordat stoom is ontsnapt in de machinezaal, een niet-nucleair gedeelte van de centrale, is de reactor automatisch uitgevallen.

Door ANP - 10-1-2017, 15:54 (Update 10-1-2017, 15:54)

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Maar naar verwachting wordt de reactor woensdag weer opgestart, aldus een woordvoerder van Engie Electrabel, de beheerder van de reactor, aan Belgische media.

België telt zeven kernreactoren, vier in Doel en drie in het Waalse Tihange. Geregeld valt er eentje stil door een onverwacht defect. De problemen roepen in de buurlanden vragen op over de veiligheid van deze centrales.