ANP Democraten weigerden meewerking met FBI

WASHINGTON - De leiding van de Democratische Partij in de VS wilde niet dat de FBI gehackte servers van de partij onderzocht. Ondanks herhaalde verzoeken van de kant van de Amerikaanse recherche (FBI) weigerde de partij dat. Dit verklaarde FBI-chef James Comey dinsdag tegen de commissie Inlichtingen van de Amerikaanse Senaat. Comey zei niet te weten waarom de Democraten weigerden.

Door ANP - 10-1-2017, 20:03 (Update 10-1-2017, 20:37)

Dinsdag is een begin gemaakt met hoorzittingen van de commissie, vooral over cyberaanvallen die op de computersystemen van de Amerikaanse partijen zouden zijn gedaan in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 8 november. Het Kremlin zou zich door te hacken met de stembusgang hebben willen bemoeien in het voordeel van Donald Trump. Rusland ontkent dat ten stelligste.

Covey wilde niet zeggen of de FBI onderzoek heeft gedaan naar mogelijk banden tussen compagnons van Trump en de Russen. Dat is volgens hem op dit moment geen onderwerp voor een publiek debat. De Democratische senator Ron Wyden vroeg hem daarover nog voor de presidentiële inauguratie op 20 januari informatie naar buiten te brengen, maar Covey kon dat niet beloven.

Hij wilde nog wel kwijt dat er geen bewijs is dat de verkiezingscampagne van Trump last heeft gehad van hackers.