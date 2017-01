'Kremlin heeft geen schadelijke info Trump'

MOSKOU - Het Kremlin heeft geen informatie over Donald Trump of Hillary Clinton die de politici in diskrediet kan brengen. Berichten hierover zijn verzinsels die worden verspreid om de Amerikaans-Russische betrekkingen schade te berokkenen. Dit heeft de Russische regering woensdag laten weten.

Door ANP - 11-1-2017, 10:33 (Update 11-1-2017, 10:33)

Amerikaanse media hebben melding gemaakt van een bijeenkomst van hoge inlichtingenofficieren met Donald Trump. Ze hebben Trump gezegd dat er een ,,ongefundeerd rapport'' circuleert dat de komende president van de VS zou kunnen beschadigen. Het rapport stelt dat Rusland informatie over Trump heeft, zowel in de privésfeer als met betrekking tot zijn zaken, die hem in diskrediet zou kunnen brengen.

Trump heeft dit afgedaan als nepnieuws en als een onderdeel van een politieke heksenjacht op zijn persoon. Hij wordt 20 januari president van de VS.