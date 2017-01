PKK-splinter achter aanslag Izmir

ISTANBUL - De 'Vrijheidsvalken van Koerdistan' (TAK), een splintergroepering van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag in Izmir van vorige week. ,,Twee TAK-strijders van 25 en 29 jaar oud uit het zuidoosten van Turkije hebben deze vergeldingsactie voor de slachting in Koerdistan uitgevoerd'', liet TAK woensdag via persbureau Firat weten.

Door ANP - 11-1-2017, 13:36 (Update 11-1-2017, 13:36)

Beide daders werden in een vuurgevecht met de politie doodgeschoten, nadat ze bij het gerechtsgebouw in Izmir een autobom tot ontploffing hadden gebracht. Een agent en een medewerker van justitie kwamen daardoor om. Vermoedelijk was nog een derde man betrokken bij de aanval, maar hij wordt in de bekentenis van TAK niet genoemd.

De terreurorganisatie, die onafhankelijk van de PKK zegt te opereren, zat ook achter de dubbele aanslag in Istanbul, in de wijk Besiktas, een maand geleden. Daar waren 45 slachtoffers te betreuren.