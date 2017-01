Trump scheldt op inlichtingendiensten

WASHINGTON - De toch al gespannen relatie tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten en de nieuwe president Donald Trump heeft woensdag een nieuw dieptepunt bereikt. Trump twitterde dat die diensten nooit hadden mogen toestaan dat het ,,nepnieuws'' (over Trumps vermeende relatie met het Kremlin) zou ,,lekken'' naar het publiek. ,,Nog een laatste uithaal naar mij. Leven we soms in nazi-Duitsland?''

Door ANP - 11-1-2017, 14:46 (Update 11-1-2017, 14:47)

De twitterwoede van de man die 20 januari president van de VS wordt, is nu veroorzaakt door nieuwe lekken van overheidsfunctionarissen. Zij hebben - zoals dinsdag bleek - gezegd dat Trump afgelopen week vier chefs van inlichtingendiensten over de vloer had. Ze zouden met hem hebben gepraat over een rapport van een particulier onderzoeker, die afgelopen jaar stelde dat Trump mogelijk door het Kremlin kan worden gechanteerd. Trump noemde dat nepnieuws en sprak van een politieke heksenjacht.

Het rapport waar de veiligheidschefs mee kwamen was op zich niet nieuw, maar wel dat de suggesties erin na lange tijd serieus worden genomen. Rusland heeft mogelijk informatie over Trump, zowel in de privésfeer als met betrekking tot zijn zaken, die hem in diskrediet zou kunnen brengen. Daarmee zou hij chantabel zijn en ongeschikt voor zijn nieuwe functie.

Geen invloed

Trump twitterde woensdag ook dat Rusland geen invloed op hem heeft, ,,want hij heeft niks te maken met Rusland, geen handel, geen leningen, niks''.

Eerder heeft Trump de veiligheidsdiensten gekleineerd in een andere ruzie. Die gaat over beweringen dat Russen Trump in de aanloop naar de verkiezingen zouden hebben gesteund door computers bij Democraten te hacken en informatie door te spelen.