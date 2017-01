Tillerson kritisch over Rusland

ANP Tillerson kritisch over Rusland

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken beschouwt Rusland als een bedreiging, maar niet als onberekenbaar. Rex Tillerson is niet zo te spreken over de jongste Russische activiteiten en hij ziet voorlopig geen aanleiding de economische sancties tegen Moskou op te heffen.

Door ANP - 11-1-2017, 17:42 (Update 11-1-2017, 17:42)

Tillerson zei dat woensdag tijdens een hoorzitting van de Senaat in Washington. Hij wil wanneer hij op 20 januari in functie treedt, eerst eens even rustig aanzien hoe de zaken zich ontwikkelen. De 64-jarige bewindsman is vrij goed ingevoerd in de Russische politiek. Hij kent president Poetin persoonlijk omdat hij als president van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil frequent in Moskou kwam.

De sancties werden ingesteld na de annexatie begin 2014 door Rusland van het tot dan Oekraïense schiereiland de Krim. Tillerson noemde tegen de Senaat de inlijving van de Krim onrechtmatig. Rusland, zo betoogde hij, heeft zich land toegeëigend dat niet van hem was.

Over Ruslands optreden in Syrië was hij een stuk gematigder. Er is voor zover Tillerson nu bekend geen sprake van oorlogsmisdaden.