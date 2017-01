Vrouw Israëlische premier Netanyahu verhoord

TEL AVIV - Sara Netanyahu, vrouw van de premier van Israël, heeft woensdagavond vragen van de politie moeten beantwoorden over mogelijk corrupte praktijken. Israëlische media meldden donderdag dat ze urenlang is ondervraagd over het ongeoorloofd aannemen van cadeaus.

Door ANP - 12-1-2017, 10:57 (Update 12-1-2017, 10:57)

Volgens mediaberichten heeft een bevriende Israëlische Hollywood-producent Netanyahu en zijn vrouw de afgelopen jaren een stroom sigaren en champagne gestuurd, met een waarde van tienduizenden euro's. In ruil daarvoor zorgde de premier er via de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry voor dat het visum van de producent voor de VS werd verlengd.