Rechter beveelt vrijlating oud-premier Kosovo

STRAATSBURG - Voormalig premier van Kosovo Ramush Haradinaj moet worden vrijgelaten. Dat heeft de Franse rechter donderdag besloten. Haradinaj mag Frankrijk echter niet verlaten, zo lang nog geen definitief besluit is genomen over een uitleveringsverzoek van Servië. De Kosovaar werd vorige week opgepakt door de Franse politie.

Door ANP - 12-1-2017, 13:23 (Update 12-1-2017, 13:23)

Volgens dat land is Haradinaj een oorlogsmisdadiger. Hij was guerrillacommandant tijdens de Kosovo-oorlog van 1998 en 1999. Het overwegend door islamitische Albanezen bewoonde Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië, maar Belgrado beschouwt het als een afvallige Servische provincie.

Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag heeft Haradinaj twee keer vrijgesproken van moord, verkrachting en marteling tijdens de oorlog. Dat leden van het 'Kosovo Bevrijdingsleger' (UÇK) zich schuldig maakten aan mensenrechtenschendingen achtte het tribunaal wel aannemelijk, maar voor persoonlijke betrokkenheid van Haradinaj zagen de rechters te weinig bewijs.