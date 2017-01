Merkel ontvangt eredoctoraat in Brussel

BRUSSEL - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag in Brussel, in toga, een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit Gent en KU Leuven. Ze krijgt het eredoctoraat vanwege ,,haar diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen, en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden”.

Door ANP - 12-1-2017, 17:19 (Update 12-1-2017, 17:19)

De academische plechtigheid werd bijgewoond door de Belgische premier Charles Michel en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois. Het is voor het eerst dat de twee grootste universiteiten van Vlaanderen samen een eredoctoraat toekennen, maar dat is niet tot genoegen van iedereen. Rechtse actievoerders stonden buiten met spandoeken met 'Merkel niet welkom'.

In hun lofrede noemden rectoren Anne De Paepe (Gent) en Rik Torfs (Leuven) dr. Merkel ,,een rolmodel" vanwege haar aanpak van de vluchtelingencrisis en de woorden 'wir schaffen das' in dat verband. Daarmee plaatst ze zich volgens hen mogelijk in het rijtje van historische figuren als Luther King, Gandhi en Mandela.

In haar dankspeech noemde Merkel het eredoctoraat ,,een bijzondere geste, die gezien onze geschiedenis niet vanzelfsprekend is. We weten allen wat Duitsland de Belgische bevolking ooit heeft aangedaan”, zei ze. Ook richtte ze zich in een vurige oproep tot de studenten in de zaal hun verantwoordelijkheid te nemen om Europa verder uit te bouwen. ,,Onverschilligheid kan Europa zich niet veroorloven."

Daarna werd Merkel door koning Filip ontvangen. Premier Michel neemt haar donderdagavond uit eten op een geheime plek in Brussel.