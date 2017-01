Nieuwe chef Pentagon roemt NAVO

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft donderdag de verbondenheid van de Verenigde Staten met de NAVO op de voorgrond gezet. De gepensioneerde generaal roemde tijdens de hoorzitting van nieuwe kabinetsleden in de Senaat de militaire alliantie als de succesvolste in de moderne geschiedenis. ,,Mijn mening is dat landen met bondgenoten succes hebben, landen zonder bondgenoten niet.''

Door ANP - 12-1-2017, 19:15 (Update 12-1-2017, 19:15)

Mattis, bijgenaamd 'Mad Dog', waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin probeert de NAVO uit elkaar te drijven. De Amerikaanse regering moet volgens de komende chef van het Pentagon de alliantie tegen Rusland versterken en bereid zijn zowel diplomatieke als militaire afschrikkingsmaatregelen te nemen. In het verleden zijn er genoeg pogingen gedaan de betrekkingen met Moskou te verbeteren, maar dat is niet echt gelukt.

Mattis sloeg een wat andere toon aan dan zijn baas Donald Trump. De gekozen president stelde tijdens de verkiezingscampagne onder meer de NAVO-verplichting lidstaten te hulp te schieten waar nodig ter discussie en wil de Amerikanen ook niet zomaar voor de kosten laten opdraaien. Trump is bovendien gecharmeerd van de gewiekstheid van Poetin en wil de relatie met Rusland herstellen, al ziet hij nu ook wel het gevaar van Russische cyberaanvallen in.

Mattis sprak zijn vertrouwen uit in de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij toonde zich in de Senaat voorstander van een 'geïntegreerde strategie' om Islamitische Staat te verslaan. De herovering van het Syrische IS-bolwerk Raqqa verdient herziening en mag wat hem betreft wel wat agressiever.