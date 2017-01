Duitse wegen druk door laag water

ANP Duitse wegen druk door laag water

LUDWIGSHAFEN - Lage waterstanden in de Rijn hebben geleid tot een toename van vrachtverkeer over de weg in Duitsland. Al sinds september staat het water extreem laag in de rivier. Binnenvaartschepen kunnen daardoor maar 10 procent van hun maximale capaciteit benutten.

Door ANP - 13-1-2017, 7:18 (Update 13-1-2017, 7:18)

Onder meer de Duitse chemiereus BASF uit Ludwigshafen is uitgeweken naar vrachttransport over de weg omdat de schepen door de lage waterstanden niet zwaar beladen kunnen worden. Ook wordt veelvuldig gebruikgemaakt van het spoor.