Zwijgzame terrorist Abdeslam schrijft brieven

PARIJS/BRUSSEL - De zwijgzame van terrorisme verdachte Salah Abdeslam uit zich in brieven aan een Franse vrouw. De Franse krant Libération heeft passages gepubliceerd. Abdeslam schaamt zich naar eigen zeggen niet, maar wil niet als ster worden gezien. Hij schrijft dat hij brieven krijgt ,,van mensen die hem als een idool zien, maar dat is niet goed want de enige die we mogen aanbidden is Allah''.

Door ANP - 13-1-2017, 9:45 (Update 13-1-2017, 9:45)

Volgens Libération kriigt de 27-jarige man veel brieven, maar hij beantwoordt alleen die van de vrouw uit Bourgondië.

De in België geboren en getogen Fransman Abdeslam wordt gezien als een van de terroristen die 13 november bloedige aanslagen in Parijs pleegden. Hij zou met een bomgordel zelfmoordaanslag hebben willen plegen bij het Stade de France, maar bedacht zich kennelijk op het laatste moment. Hij werd in maart 2016 in het Brusselse stadsdeel Sint-Jans-Molenbeek aangehouden en aan Frankrijk uitgeleverd. Daar hult hij zich in stilzwijgen.