ANP 'Bonnetjeswaakhond' voor Australisch parlement

SYDNEY - De Australische regering roept een onafhankelijke waakhond in het leven om de declaraties van parlementariërs te controleren. Premier Malcolm Turnbull kondigde de oprichting van de toezichthouder aan nadat vrijdag weer een minister opstapte vanwege een onkostenrel.

Door ANP - 13-1-2017, 9:54 (Update 13-1-2017, 9:54)

Minister Sussan Ley (Gezondheidszorg) vertrok nadat was uitgekomen dat ze de afgelopen twee jaar meerdere keren op kosten van de staat privévliegtuigen had gehuurd. Ley had ook commerciële vluchten kunnen nemen, maar wilde zelf achter de stuurknuppel kruipen omdat ze de vlieguren nodig had om haar vliegvergunning niet te verliezen.

De bewindsvrouw lag al onder vuur omdat ze diverse keren onkosten had gedeclareerd tijdens bezoeken aan de Gold Coast, een vakantiebestemming. Tijdens één van die werkreizen kocht ze bovendien als investering een appartement. Volgens Ley ging het om een impulsaankoop.

De Australische overheid is de laatste jaren meerdere keren opgeschrikt door schandalen rond de onkosten van politici. Voor Turnbull is nu de maat vol: ,,Australiërs hebben er recht op te verwachten dat politici belastinggeld zorgvuldig uitgeven'', aldus de premier.