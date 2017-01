Groot nieuws: geen moord in El Salvador

SAN SALVADOR - De politie in het Centraal-Amerikaanse El Salvador heeft getwitterd dat er woensdag helemaal geen moorden zijn vastgesteld. Het is een uitzonderlijk bericht voor het onder geweld gebukt gaande land met bijna 6,5 miljoen inwoners.

Door ANP - 13-1-2017, 11:48 (Update 13-1-2017, 11:48)

El Salvador was in de statistieken van 2015 buiten oorlogszones het gevaarlijkste land ter wereld met 104 moorden per 100.000 inwoners. Nederland haalt niet eens één moord per 100.000 inwoners

Het aantal moorden op een normale dag in El Salvador schommelt nu rond de tien. Dat is overigens de helft minder dan een jaar geleden, voordat de regering de grote campagne tegen drugsbendes begon.