Canadese politie bewapent zich met gps-pijlen

VANCOUVER - De Canadese politie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen vluchtende automobilisten. Politievoertuigen worden volgens omroep CBC uitgerust met speciale pijltjes die zijn voorzien van gps-technologie, zodat verkeersovertreders ook zonder wilde achtervolging kunnen worden achterhaald.

Door ANP - 13-1-2017, 11:50 (Update 13-1-2017, 11:50)

Tot dusver zijn al acht politiewagens voorzien van de pijltjes, die zijn verwerkt in de voorkant van de auto. ,,We wisten dat we extra hulpmiddelen nodig hadden om overtreders te pakken terwijl we risico voor het publiek verkleinden', zei een woordvoerster van de politie. ,,We weten uit ervaring dat er altijd risico's bij komen kijken als je de achtervolging inzet.''

Agenten gebruiken een speciaal paneel in hun wagens om de pijltjes af te vuren. De projectielen bevestigen zich dan aan de bumper of het kenteken van het vluchtende voertuig, dat vervolgens met het gps-systeem gevolgd kan worden.

Dat gebeurde woensdag voor het eerst toen een automobilist weigerde te stoppen. Volgens de politie was die test een groot succes.