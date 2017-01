Automobilist schiet belager agent dood in VS

ANP Automobilist schiet belager agent dood in VS

PHOENIX - Een neergeschoten Amerikaanse agent is donderdag (lokale tijd) gered door een passerende automobilist. De man opende volgens CNN het vuur op de belager van de gewonde politieman.

Door ANP - 13-1-2017, 14:09 (Update 13-1-2017, 14:09)

De agent was plots neergeschoten nadat hij was gestopt voor een voertuig dat bij de plaats Tonopah van de weg was geraakt. Daarop begon de schutter in te slaan op zijn slachtoffer, die zichzelf niet kon verdedigen.

Hulp arriveerde in de vorm van een automobilist, die de verdachte waarschuwde te stoppen met het aftuigen van de politieman. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, pakte de bestuurder een vuurwapen uit zijn auto en begon zelf te schieten. De verdachte overleed ter plekke.

Volgens de autoriteiten is het ,,vrij zeldzaam'' dat een passant naar dodelijk geweld grijpt om een politieman te verdedigen. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is er volgens CNN nog ander een slachtoffer te betreuren: een vrouwelijke inzittende van de gecrashte auto overleefde het ongeval niet.