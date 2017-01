Erdogan: Turkse troepen blijven in Cyprus

ISTANBUL/GENÈVE - De Turkse president Erdogan heeft vrijdag beklemtoond dat Turkse troepen op het eiland Cyprus blijven. De uitspraak werpt een schaduw over het huidige overleg tussen de twee partijen op het verscheurde eiland. Dat moet Cyprus na meer dan veertig jaar herenigen.

Door ANP - 13-1-2017, 14:22 (Update 13-1-2017, 14:22)

Turkije viel het eiland in 1974 binnen tijdens een politieke crisis. In het noorden vestigde Ankara een Turks-Cypriotische republiek die internationaal niet wordt erkend en als bezet gebied wordt beschouwd. Het zuiden is de republiek Cyprus en sinds 2004 lid van de Europese Unie.

De Verenigde Naties die een vredesmissie op Cyprus handhaven, zijn ook bij het vredesoverleg betrokken. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de gesprekken in Genève afgesloten zonder akkoord, maar vanaf 23 januari wordt er verder onderhandeld.

Bij de gesprekken zijn ook Turkije zelf, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk betrokken. Het eiland was feitelijk van 1878 tot de onafhankelijkheid in 1960 Brits. De spanning tussen de Grieks-Cyprioten en de Turks-Cypriotische minderheid werd in 1963 erg gewelddadig.