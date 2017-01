Trump belooft onderzoek e-mails in 90 dagen

WASHINGTON - Donald Trump heeft aangekondigd dat er onder zijn regering binnen drie maanden een onderzoeksrapport komt over het hacken van politici of partijen. Hij beschuldigde verder ,,politieke tegenstanders en een mislukte spion'' ervan verzinsels over hem rond te strooien.

Door ANP - 13-1-2017, 16:10 (Update 13-1-2017, 16:10)

Hij twitterde vrijdag over een aantal zaken, zoals de ziektekostenverzekeringen die onder de regering-Obama een onbetaalbare omvang zouden hebben aangenomen en over uitspraken van kandidaat-bewindslieden. Een aantal mensen dat door Trump is voorgedragen bleek bij hoorzittingen in de Senaat andere meningen te verkondigen dan Trump zelf.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 8 november deed de FBI mededelingen over de mogelijk laakbare en onveilige manier waarop Trumps tegenstander Hillary Clinton haar e-mailverkeer regelde. De mededelingen van FBI-chef James Comey zouden de verkiezingsstrijd hebben beïnvloed. Een toezichthouder bij het ministerie van Justitie, Michael Horowitz, onderzoekt nu het optreden van Comey.

Voorts kwamen er berichten dat Russen computers van Clintons partij zouden hebben gehackt, om Trump te helpen. Ook is pas uitgelekt dat inlichtingendiensten Trump hebben gepolst over de mogelijkheid dat hij door het Kremlin gechanteerd kan worden. De informatie zou deels boven water zijn gekomen dankzij een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst MI6, die tegenwoordig een eigen bedrijf heeft.