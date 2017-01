Regering-Obama wil sancties Soedan verlichten

WASHINGTON - De regering-Obama heeft vrijdag stappen gezet om een twintig jaar oud handelsembargo tegen Soedan op te heffen, bevroren tegoeden vrij te geven en financiële sancties te verwijderen. Het Witte Huis zegt het Afrikaanse land te willen belonen voor zijn medewerking in de strijd tegen Islamitische Staat en andere terreurgroepen. Mensenrechtenorganisaties reageerden onthutst.

Het duurt 180 dagen voordat de maatregelen ingaan. In die periode moet Soedan tonen dat het beter omgaat met de mensenrechten en dat het politieke en militaire conflicten probeert op te lossen, onder andere in Darfur. Dit betekent dat de uiteindelijke beslissing over opheffing van de sancties wordt genomen door de nieuwe president Donald Trump en diens minister van Buitenlandse Zaken, voormalig olietopman Rex Tillerson.

Soedan hoopt op de lange duur ook te worden geschrapt van de Amerikaanse lijst van landen die terrorisme ondersteunen.