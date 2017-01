Topvrouw Lockheed belooft goedkopere F-35

NEW YORK - Vliegtuigbouwer Lockheed Martin is dicht bij een akkoord om de kosten van het nieuwe F-35-gevechtsvliegtuig aanzienlijk omlaag te brengen. Dat heeft topvrouw Marillyn Hewson vrijdag gezegd na een onderhoud met de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde eerder naar concurrent Boeing te stappen om een goedkoper alternatief voor de F-35 te ontwikkelen.

Door ANP - 13-1-2017, 21:55 (Update 13-1-2017, 21:55)

De kosten van het F-35-programma van Lockheed zijn opgelopen tot 379 miljoen dollar. De F-18 van Boeing, die Trump voor ogen had als alternatief, is van een oudere generatie en beschikt niet over de 'stealth'-eigenschappen van de F-35, die vrijwel onzichtbaar is voor de radar.

Hewson zei ook dat Lockheed het aantal banen in zijn fabriek in Fort Worth in Texas met 1800 wil uitbreiden. Dit betekent volgens haar ook ,,duizenden en duizenden banen'' erbij bij bedrijven die onderdelen aanleveren.