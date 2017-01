Wintersporters op terugweg uren in de file

ANP Wintersporters op terugweg uren in de file

DEN HAAG - Wintersporters die zaterdag vanuit Oostenrijk huiswaarts keren, hebben een zware rit. Terwijl het hevig sneeuwt, ontstaan her en der lange files. Op de veelgebruikte Fernpassroute tussen Oostenrijk en Duitsland is het oponthoud in beide richtingen opgelopen tot zo'n drie uur, liet de ANWB weten.

Door ANP - 14-1-2017, 16:24 (Update 14-1-2017, 16:24)

De grenstunnel bij Füssen is een belangrijk knelpunt. Maar ook elders in Tirol loopt het verkeer vast, met soms uren file tot gevolg.