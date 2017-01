SpaceX lanceert weer raket

SANTA BARBARA COUNTY - Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zaterdag tien commerciële satellieten gelanceerd met een Falcon 9-raket. Het was de eerste succesvolle lancering sinds een andere Falcon 9-raket van het bedrijf explodeerde in september vorig jaar.

Door ANP - 14-1-2017, 19:41 (Update 14-1-2017, 19:41)

De raket werd gelanceerd vanaf de Vandenberg luchtmachtbasis in Californië om 09.54 uur lokale tijd (18.54 uur Nederlandse tijd). De satellieten worden in een baan om de aarde gebracht voor het bedrijf Iridium Communications Inc.

Ongeveer tien minuten na de lancering landde de stuwraket zonder problemen op een platform in de Stille Oceaan. Dat lukte SpaceX al vier keer eerder. Het bedrijf wil de raket opnieuw gebruiken om de kosten te drukken.

SpaceX is het bedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk.