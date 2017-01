Doden bij gevangenisopstand Brazilië

ANP Doden bij gevangenisopstand Brazilië

NÍSIA FLORESTA - In de grootste gevangenis van de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte zijn bij een opstand zaterdag zeker tien gedetineerden gedood. Dat meldden de autoriteiten. Braziliaanse media berichtten dat drie mensen onthoofd zijn bij de oproer.

Door ANP - 15-1-2017, 5:06 (Update 15-1-2017, 5:06)

De oproer begon in de late zaterdagmiddag (lokale tijd) in de gevangenis van Alcaçuz. Mannen in auto's zouden volgens de Braziliaanse politie de gevangenis zijn genaderd en wapens over de muren hebben gegooid. Criminele facties kwamen recht tegenover elkaar te staan en sommige cellen werden belaagd door rivaliserende groepen. De rellen en grote oproer zorgden ervoor dat de gevangenen de vrije hand hadden binnen de gevangenismuren.

Agenten hebben de gevangenis omsingeld maar wachten waarschijnlijk tot zondagochtend voordat ze naar binnen gaan om een einde te maken aan de opstand. De gedetineerden zijn uit hun cellen en gewapend. ,,Het is een zorgelijke situatie. We voelen ons machteloos, niemand weet wat er gaat gebeuren gedurende de nacht", zegt een coördinator van de gevangenissen in het gebied.

Sinds het begin van dit jaar zijn bij onlusten in Braziliaanse gevangenissen meer dan honderd mensen omgekomen. Criminele groepen strijden om de macht in de drugswereld. Bovendien zijn de gevangenissen in Brazilië overvol. Volgens de autoriteiten zijn er ongeveer 650.000 gevangenen en maar 350.000 cellen. De gevangenis van Alcaçuz heeft capaciteit voor 620 gedetineerden terwijl er 1150 zitten.