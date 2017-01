Arrestanten Brussel weer naar huis

ANP Arrestanten Brussel weer naar huis

BRUSSEL - Drie mensen die zaterdagavond bij huiszoekingen in Brussel tijdens een speurtocht naar mogelijke terroristen werden aangehouden, zijn in de loop van de nacht weer vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket.

Door ANP - 15-1-2017, 11:35 (Update 15-1-2017, 11:35)

De politie kwam onder meer in actie in het eerder door jihadisten in de belangstelling gekomen stadsdeel Sint-Jans-Molenbeek. Er werd volgens de omroep VRT naar wapens gezocht. Bij de in totaal vier huiszoekingen is niets van belang gevonden.