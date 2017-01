Nabestaanden aanslag Sousse: TUI nalatig

ANP Nabestaanden aanslag Sousse: TUI nalatig

LONDEN - Nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in het Tunesische Sousse vinden volgens The Guardian dat reisorganisatie TUI nalatig is geweest. Zo zou het bedrijf onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de terroristische dreiging in het land en zou de reisverzekering van TUI annuleringen op basis van terreurdreiging niet vergoeden.

Door ANP - 15-1-2017, 19:58 (Update 15-1-2017, 19:58)

Bij de aanslag waarbij een Tunesiër op het strand van het vijfsterrenhotel Imperial Marhaba in Sousse met zijn Kalasjnikov schoot op zonaanbidders kwamen dertig Britten om het leven. De Britse regering heeft een speciale commissie ingesteld om de aanslag uit juni 2015 te onderzoeken. Maandag beginnen de openbare verhoren van de zogeheten Tunisia Inquests. De slachtoffers hadden hun reis geboekt via Thomson Holidays, een dochterbedrijf van het Duitse TUI.