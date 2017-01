Leger India niet blij met digitale kritiek

ANP Leger India niet blij met digitale kritiek

NEW DELHI - Ontevreden Indiase militairen doen er goed aan hun grieven niet meer via internet te delen. Legerleider Bipin Rawat waarschuwde volgens The Times of India zondag dat soldaten straf riskeren als ze op sociale media klagen over hun werk.

Door ANP - 15-1-2017, 21:56 (Update 15-1-2017, 21:56)

Rawat reageerde op een online gedeelde klaagvideo van een soldaat. Die ergerde zich aan de praktijk waarbij militairen als 'maatjes' worden toegewezen aan officieren en vervolgens vernederende taken moeten uitvoeren als het poetsen van schoenen.

De bevelhebber vreest naar eigen zeggen dat het moreel van ,,dappere soldaten die de grens bewaken'' kan lijden onder geklaag op internet. Rawat wees erop dat ook binnen het leger al mogelijkheden zijn om een klachten in te dienen.

Het is overigens niet de eerste keer dat het 'maatjes-systeem' onder vuur komt te liggen. Eerder hadden ook parlementaire comités al kritiek op het verschijnsel, waarbij soldaten soms door officieren worden ingezet om honden uit te laten of kinderen naar school te brengen.