ANP 'Europese onderzoekscommissie aanslagen nodig'

BRUSSEL - Er moet een onderzoekscommissie komen, die onderzoek doet naar de terroristische aanslagen in Parijs, Brussel en Berlijn. Dat pleidooi houdt fractieleider Manfred Weber van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement, maandag in de Franstalige krant Le Soir.

Door ANP - 16-1-2017, 9:18 (Update 16-1-2017, 9:18)

Volgens Weber moet zo'n commissie eventuele tekortkomingen aanwijzen in de samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de Europese politiedienst Europol. De aanslagen hadden immers ,,bijna alle een transnationale dimensie'', zegt Weber.

Over het mandaat van zo'n onderzoekscommissie zou nog moeten worden onderhandeld met de andere fracties in het Europees Parlement.