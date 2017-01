Inlichtingendienst betrokken bij aanslag

ANP Inlichtingendienst betrokken bij aanslag

ANKARA - De schietpartij in een nachtclub in de Turkse stad Ankara tijdens de jaarwisseling is professioneel uitgevoerd. Bij de aanslag was bovendien een inlichtingendienst betrokken. Dat zei de Turkse vicepremier Numan Kurtulmus maandag.

Door ANP - 16-1-2017, 10:59 (Update 16-1-2017, 10:59)

,,Het lijkt erop dat de aanslag in nachtclub Reina niet slechts een terreuraanslag was, maar een aanslag waarbij ook een inlichtingendienst betrokken was. Het was een extreem goed voorbereide en georganiseerde aanslag", zei de vicepremier in een interview met zender A Haber. Verdere details werden niet gegeven.

De aanslag, waarbij 39 doden vielen, werd opgeëist door Islamitische Staat en zou een vergelding zijn voor de Turkse betrokkenheid bij de strijd in Syrië.