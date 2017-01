Doden bij schietpartij Mexico

ANP Doden bij schietpartij Mexico

PLAYA DEL CARMEN - Tijdens een feest in een Mexicaanse nachtclub in toeristenoord Playa del Carmen zijn minstens vijf mensen doodgeschoten, melden lokale media. De dader zou door een open raam bij de Blue Parrot Beach Club geschoten hebben tijdens een optreden.

Door ANP - 16-1-2017, 11:11 (Update 16-1-2017, 11:37)

In de club werd een van de feesten gehouden van het BPM festival, waarbij 375 artiesten uit verschillende landen optreden. Berichten dat er ook geschoten zou zijn op andere locaties op het festivalterrein, waaronder club The Jungle, zijn door de autoriteiten niet bevestigd.

Alle feesten van het festival zijn afgelast. Toeristen in Playa del Carmen is door de autoriteiten verzocht in hun hotel te blijven

Op social media zijn video’s te zien van mensen die in paniek op de vlucht slaan in Playa del Carmen. Ook circuleren er foto’s van slachtoffers.