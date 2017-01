Oorzaak crash Kirgizië nog onbekend

BISJKEK - Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de crash van een toestel van het Turkse luchtvrachtbedrijf ACT Airlines. Het vliegtuig stortte maandagochtend op een woonwijk in de buurt van de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. Daarbij kwamen zeker 37 mensen om het leven, aldus het Kirgizische ministerie van Noodtoestanden.

Het toestel was eerder vertrokken uit Hongkong naar Istanbul en zou een tussenstop maken op de luchthaven Manas. Bij de landing kwam het toestel in de problemen en stortte het op een woonwijk in het dorp Dachi Suu. Het was mistig toen het vliegtuig de luchthaven naderde, maar het is niet duidelijk of dit een rol heeft gespeeld. De luchtvaartmaatschappij schrijft in een verklaring dat de oorzaak nog niet bekend is.

Ook de Kirgizische vicepremier Moetsjammetkali Abdoelgasjiev zei tegen het Russische persbureau Tass dat er nog weinig bekend is. ,,Het zou een fout van de piloot kunnen zijn geweest, maar het onderzoek is nog niet afgerond.''

Voetbalveld

Als gevolg van de crash werden vijftien huizen verwoest. Niet alleen vier bemanningsleden vonden de dood, ook tientallen mensen op de grond kwamen om het leven, onder wie zes kinderen. Op de plek van de ramp stijgt rook op en overal liggen resten van het toestel verspreid. Een gebied ter grootte van een voetbalveld is totaal verwoest.

De Boeing 747-400 was niet van Turkish Airlines, zoals eerder door diverse media werd gemeld, maar was van ACT Airlines.