'Rusland bereid banden met VS aan te halen'

ANP 'Rusland bereid banden met VS aan te halen'

MOSKOU - Rusland is bereid de banden met de Verenigde Staten op het gebied van veiligheid aan te halen. Dat heeft Nikolaj Patroesjev, een naaste medeweker van de Russische president Vladimir Poetin, maandag gezegd. De Russen zijn bereid meer met de VS op te trekken in de strijd tegen terrorisme en cybercrime.

Door ANP - 16-1-2017, 13:41 (Update 16-1-2017, 13:41)

De gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft Poetin ,,uitermate slim'' genoemd en hij heeft meermaals laten blijken dat hij de banden wil aanhalen. Patroesjev, secretaris van de Russische Veiligheidsraad, was voorzichtig positief over een samenwerking met Washington. ,,Als de regering van Donald Trump interesse heeft, dan zijn we bereid tot overleg met onze Amerikaanse partners via de Russische Federale Veiligheidsraad'', liet hij weten aan de krant Rossiiskaja Gazeta.

Tegelijkertijd zei hij niet te verwachten dat de betrekkingen tussen Moskou en Washington snel beter zullen worden. Ook verwacht hij niet dat de sancties tegen zijn land worden opgeheven. Die sancties zouden volgens Patroesjev bedoeld zijn om ,,Rusland klein te houden''. Patroesjev deed zijn uitspraken nog voor het interview van Trump met de Duitse krant Bild en de Engelse krant The Times. Daarin zei Trump bereid te zijn de sancties tegen Rusland af te schaffen in ruil voor een deal over verkleining van het kernwapenarsenaal.