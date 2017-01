Merkel werkt aan overleg met Trump

BERLIJN - De Duitse bondskanselier Angela Merkel is bezig een overleg te plannen met de gekozen Amerikaanse president Donald Trump. Dat hebben bronnen bij de Duitse regering gezegd. Trump wordt vrijdag beëdigd als president.

Door ANP - 16-1-2017, 15:47 (Update 16-1-2017, 15:47)

Merkel heeft aangeboden in haar functie als voorzitter van de G20 af te reizen naar de Verenigde Staten, aldus de bronnen. De bondskanselier heeft slechts één keer kort met Trump gesproken, vlak na diens verkiezing tot nieuwe president.

Trump zei afgelopen weekeinde dat hij altijd ,,veel respect'' heeft gehad voor Merkel. Hij hekelde echter haar beslissing in 2015 om miljoenen asielzoekers toe te laten tot Duitsland. Hij sprak zelfs van een ,,catastrofale vergissing'' die de deur voor terroristen heeft opengezet.

Op een persconferentie weigerde Merkel in te gaan op vragen over de interviews die Trump gaf aan Bild en The Times. Ze wil wachten tot na de beëdiging van Trump.