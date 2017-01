'Verdachte aanslag Istanbul bekent'

ANP 'Verdachte aanslag Istanbul bekent'

ISTANBUL - De man die is aangehouden voor de aanslag op een nachtclub in Istanbul heeft bekend. Dat heeft de gouverneur van Istanbul, Vasip Sahin, dinsdag bekendgemaakt. Door de aanslag even na de jaarwisseling vielen 39 doden.

Door ANP - 17-1-2017, 9:21 (Update 17-1-2017, 9:21)

De verdachte is een man uit Oezbekistan en is daar in 1983 geboren. Zijn vingerafdrukken komen overeen met gevonden afdrukken op de plek van de aanslag.

Maandag werd bekend dat hij was gearresteerd in de wijk Esenyurt in Istanbul. Hij heet volgens de gouverneur van de Turkse stad Abdulgadir Masharipov. Hij zou zijn getraind in Afghanistan. Volgens de gouverneur zijn na de aanslag ongeveer vijftig mensen aangehouden.

Islamitische Staat

Kort na het bloedbad verscheen een video op internet waarop de verdachte zichzelf filmde in Istanbul. Hij zou illegaal Turkije zijn binnengekomen.

De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. De gouverneur verklaarde dat de aanval inderdaad namens de terreurbeweging is gedaan.