Snel herschikking kabinet Egypte

CAÏRO - De Egyptische president Abdel Fattah el-Sissi gaat op korte termijn zijn kabinet herschikken. Dat heeft gezegd in een interview met Egyptische staatsmedia. ,,We gaan herstellen wat hersteld moet worden en we gaan de prestaties verbeteren'', zei el-Sissi zonder verder op details in te gaan.

Door ANP - 17-1-2017, 9:44 (Update 17-1-2017, 9:44)

Vorig jaar maart werd de kabinetsploeg ook al herschikt. Toen werden tien nieuwe ministers benoemd, onder andere op de post Financiën. Egypte heeft te maken met een kwakkelende economie en een groot gebrek aan harde buitenlandse valuta nadat het toerisme in 2011 instortte door de opstand in het land.